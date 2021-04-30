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Запретить заходы в порты США и ЕС предложили российским кораблям

30.04.2021 09:51
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Запретить заходы в порты США и ЕС предложили российским кораблям

США и ЕС предложили не пускать российские боевые корабли в свои порты после блокировки Россией Керченского пролива и ограничения передвижения украинского флота по акватории Черного и Азовского морей.

С такой идеей выступил глава Атлантического совета (нежелательная организация в РФ) Джон Хербст. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на выступление Хербста в рамках дискуссии YES, на которой обсуждалась «российская угроза» для Украины.

По мнению Хербста, который с 2003 по 2006 год был послом США на Украине, Запад должен заставить Москву «заплатить» за те препятствия, которые она создала для украинского флота в Черном и Азовском морях.

«Решительнее реагировать на российские провокации» Хербст предложил отказом пускать корабли ВМФ России в западные порты. Для этого страны Запада «должны действовать сообща». Хербст призвал показать Москве, что, несмотря на ослабления угрозы нового вторжения на Украину после отвода войск от границы, «новый уровень давления» не сойдет ей с рук.

Россия ограничила судоходство в Черном море в районе Керченского пролива в апреле. Акваторию закрыли из-за военных учений, которые на Западе восприняли как прямую угрозу вторжения России на Украину.

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