«Газпром» «немножко» меняет стратегию. На это монополии понадобится 33 млрд долларов инвестиций

Российская газовая монополия «немножко» поменяют стратегию – сместит акцент с экспорта газа на его переработку. Такое решение глава компании Алексей Миллер объяснил тем, что газ с месторождений в Восточной Сибири «многокомпонентный» и «этаносодержащий».

О смене стратегии «Газпрома» Миллер заявил на Дне инвестора, 29 апреля, передает РБК. По его словам, в Восточной Сибири добываемый монополией газ является «многокомпонентным и этаносодержащим». В Западной Сибири компании приходится работать «на все более глубоких пластах залегания газа». Там тоже газ «этаносодержащий».

В связи с этим «Газпром» хочет добиться «монетизации» разработки этих запасов. Это можно сделать путем выделения сырья для газохимической промышленности, в частности этана, пропана, бутана, пентан-гексановой фракции и гелия.

У «Газпрома» уже есть два проекта по переработке газа – Амурский газоперерабатывающий завод и комплекс в Усть-Луге. «Эти проекты являются одними из самых крупны в мире», – подчеркнул Миллер.

Амурский ГПЗ будет перерабатывать 42 млрд кубометров газа в год при инвестициях в 20 млрд долларов. В Усть-Луге комплекс по переработке и сжижению газа обойдется в 13 млрд долларов, а его мощность составит 45 млрд кубометров в год.