Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 АПР, 23:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

29 АПР, 23:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

«Газпром» «немножко» меняет стратегию. На это монополии понадобится 33 млрд долларов инвестиций

29.04.2021 18:08
Комментарии
«Газпром» «немножко» меняет стратегию. На это монополии понадобится 33 млрд долларов инвестиций

Российская газовая монополия «немножко» поменяют стратегию – сместит акцент с экспорта газа на его переработку. Такое решение глава компании Алексей Миллер объяснил тем, что газ с месторождений в Восточной Сибири «многокомпонентный» и «этаносодержащий».

О смене стратегии «Газпрома» Миллер заявил на Дне инвестора, 29 апреля, передает РБК. По его словам, в Восточной Сибири добываемый монополией газ является «многокомпонентным и этаносодержащим». В Западной Сибири компании приходится работать «на все более глубоких пластах залегания газа». Там тоже газ «этаносодержащий».

В связи с этим «Газпром» хочет добиться «монетизации» разработки этих запасов. Это можно сделать путем выделения сырья для газохимической промышленности, в частности этана, пропана, бутана, пентан-гексановой фракции и гелия.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

У «Газпрома» уже есть два проекта по переработке газа – Амурский газоперерабатывающий завод и комплекс в Усть-Луге. «Эти проекты являются одними из самых крупны в мире», – подчеркнул Миллер.

Амурский ГПЗ будет перерабатывать 42 млрд кубометров газа в год при инвестициях в 20 млрд долларов. В Усть-Луге комплекс по переработке и сжижению газа обойдется в 13 млрд долларов, а его мощность составит 45 млрд кубометров в год.

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Данные о доходах россиян, отложенные перед посланием Путина, показали их падение на 3,6%

Данные о доходах россиян, отложенные перед посланием Путина, показали их падение на 3,6%
Экономика

России пригрозили нефтегазовым эмбарго за вторжение на Украину

России пригрозили нефтегазовым эмбарго за вторжение на Украину
Экономика 2

Силовиков интересуют деньги на банковских счетах россиян все чаще

Силовиков интересуют деньги на банковских счетах россиян все чаще
Экономика 2

Путин поручил ужесточить наказание за «серые» зарплаты

Путин поручил ужесточить наказание за «серые» зарплаты
Экономика

Узнай, страна!

Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны

Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны

Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе

Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе

Новости дня

17:50 Ходорковский занялся сбором компромата на российских олигархов Ходорковский занялся сбором компромата на российских олигархов
Данные о доходах россиян, отложенные перед посланием Путина, показали их падение на 3,6%
Данные о доходах россиян, отложенные перед посланием Путина, показали их падение на 3,6%
17:24 «Невозможно ни в чем ограничить Россию». Кремль пообещал быстро найти замену SWIFT «Невозможно ни в чем ограничить Россию». Кремль пообещал быстро найти замену SWIFT
13:59 Заключенным-строителям БАМ пообещали свободу раньше срока Заключенным-строителям БАМ пообещали свободу раньше срока
13:40 Зарплаты упали на 17% у россиян, работающих в малом бизнесе Зарплаты упали на 17% у россиян, работающих в малом бизнесе
11:30 Евросоюз не может сам отключить Россию от SWIFT и ввести санкции против олигархов Евросоюз не может сам отключить Россию от SWIFT и ввести санкции против олигархов
11:18 Почти половина россиян «за» участие России в войне за Донбасс Почти половина россиян «за» участие России в войне за Донбасс
Дерипаска нашел, чем России ответить на отключение от SWIFT
Дерипаска нашел, чем России ответить на отключение от SWIFT
10:28 Богатейший член Совета Федерации раздаст по 20 тыс. рублей жителям Дагестана Богатейший член Совета Федерации раздаст по 20 тыс. рублей жителям Дагестана

Узнай, страна!

23:10 Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны Еще две компании Мурманской области стали резидентами Арктической зоны
России пригрозили нефтегазовым эмбарго за вторжение на Украину
России пригрозили нефтегазовым эмбарго за вторжение на Украину
20:27 Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе Новая система газоочистки появилась на Новокузнецком заводе в Кузбассе
12:36 Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае Первое в России производство экологически чистого упаковочного картона открыли в Пермском крае
28 АПР, 14:16 Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии
28 АПР, 12:51 Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области
27 АПР, 22:02 Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области
Силовиков интересуют деньги на банковских счетах россиян все чаще
Силовиков интересуют деньги на банковских счетах россиян все чаще
27 АПР, 14:29 Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае
27 АПР, 12:06 Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области
26 АПР, 18:23 Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области
26 АПР, 17:42 В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter