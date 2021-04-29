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Почти половина россиян «за» участие России в войне за Донбасс

29.04.2021 11:18
Комментарии: 1
Почти половина россиян «за» участие России в войне за Донбасс

Почти половина россиян – 43% – заявили о себе как о сторонниках участия России в военном конфликте с Украиной за Донбасс. Столько же – 43% – выступают категорически против. Среди сторонников войны 51% телезрителей и 61% читателей журналов.

Опрос «Левада-центра», которого российские власти считают иностранным агентом, и «Открытых медиа» показал, что россияне разделились поровну в отношении участия России в войне за Донбасс. 43% россиян высказали «за» участие России в войне, а еще 43% – «против». Оставшиеся 14% пока не определились.

Среди сторонников войны превалируют читатели журналов (61%) и телезрители (51%). Читатели интернет-изданий в большинстве своем против – 52%.

При этом 55% уверены, что реального военного конфликта между Россией и Украиной не будет. Вместе с тем 65% выступают за включение самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в состав России. Против включения сепаратистских образований – 26%. «За» присоединение высказываются в основном люди в возрасте от 40 до 54 лет (67%) и люди старше 55 лет (74%). Среди них 71% поддерживают политика Владимира Путина.

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Опрос проводился с 22 по 28 апреля. Обще количество участников составило 1614 человек старше 18 лет.

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14:08 0 0
Вячеслав ВВ:

Если каждому "стороннику" (или его детям) тут же попробовать выдавать Калаш, два боекомплекта и приказ "вперед" - посмотрим, сколько их останется. Чужой кровью играться, оставаясь на диване, - охотников до хрена.

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