Почти половина россиян «за» участие России в войне за Донбасс

Почти половина россиян – 43% – заявили о себе как о сторонниках участия России в военном конфликте с Украиной за Донбасс. Столько же – 43% – выступают категорически против. Среди сторонников войны 51% телезрителей и 61% читателей журналов.

Опрос «Левада-центра», которого российские власти считают иностранным агентом, и «Открытых медиа» показал, что россияне разделились поровну в отношении участия России в войне за Донбасс. 43% россиян высказали «за» участие России в войне, а еще 43% – «против». Оставшиеся 14% пока не определились.

Среди сторонников войны превалируют читатели журналов (61%) и телезрители (51%). Читатели интернет-изданий в большинстве своем против – 52%.

При этом 55% уверены, что реального военного конфликта между Россией и Украиной не будет. Вместе с тем 65% выступают за включение самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в состав России. Против включения сепаратистских образований – 26%. «За» присоединение высказываются в основном люди в возрасте от 40 до 54 лет (67%) и люди старше 55 лет (74%). Среди них 71% поддерживают политика Владимира Путина.

Опрос проводился с 22 по 28 апреля. Обще количество участников составило 1614 человек старше 18 лет.