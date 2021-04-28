Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 АПР, 22:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

28 АПР, 22:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Смертность в России может вернуться к доковидному уровню в апреле-мае

28.04.2021 15:45
Комментарии
Смертность в России может вернуться к доковидному уровню в апреле-мае

Росстат ждет замедления смертности в России до уровней 2019 года в апреле-мае, заявил замглавы ведомства Павел Смелов. Уже в апреле показатель может быть больше аналогичного месяца 2019 года всего на 1-2%.

Слова Смелова приводит «Интерфакс». Он отмечает, что в стране началось снижение смертности. В Росстате видят данные по смертности «в режиме онлайн с небольшой задержкой в несколько дней». Официальной статистики за март следует ждать в ближайшие дни.

В феврале смертность замедлилась до 20,6% в годовом выражении по сравнению с 33,9% в январе. В январе естественная убыль населения выросла в 2,5 раза по сравнению с январем 2020 года. В 2020 году показатель составил 688,7 тыс. человек, тогда как в 2019-м – 316,2 тыс. Показатель стал максимальным с 2005 года, когда Россия потеряла 846,6 тыс. граждан.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Численность населения России по состоянию на 1 января 2021 года оказалась минимальной с 2014 года и составила 143,7 млн человек. После присоединения Крыма она достигала 146,3 млн.

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Госкорпорации перешли к распродаже долларов, которые копили в связи с санкциями

Госкорпорации перешли к распродаже долларов, которые копили в связи с санкциями
Экономика 2

От Росстата потребовали считать доходы россиян по-другому из-за «крайне пристального внимания»

От Росстата потребовали считать доходы россиян по-другому из-за «крайне пристального внимания»
Экономика

Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России

Рекордное число фальшивых долларов выявил Центробанк в России
Экономика 1

Источники Bloomberg рассказали о начале третьей волны коронавируса в России

Источники Bloomberg рассказали о начале третьей волны коронавируса в России
Экономика 2

Узнай, страна!

Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии

Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии

Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области

Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области

Новости дня

19:09 В отставку отправили главу «Нафтогаз Украина» В отставку отправили главу «Нафтогаз Украина»
Остановить импорт нефти и газа из России предложил Европарламент в случае вторжения в Украину
Остановить импорт нефти и газа из России предложил Европарламент в случае вторжения в Украину
14:02 Саудовская Аравия собирается продать долю Saudi Aramco за 19 млрд долларов. Потенциально – Китаю Саудовская Аравия собирается продать долю Saudi Aramco за 19 млрд долларов. Потенциально – Китаю
13:02 Китай готовится впервые сообщить о сокращении населения. Индия может стать самой населенной страной Китай готовится впервые сообщить о сокращении населения. Индия может стать самой населенной страной
10:29 Молоко подорожало в производстве на 18%. Но в рознице пока всего на 4% Молоко подорожало в производстве на 18%. Но в рознице пока всего на 4%
10:10 Кипр мог незаконно предоставить «золотые паспорта» россиянам Кипр мог незаконно предоставить «золотые паспорта» россиянам
09:07 В России разрешили изымать единственное жилье у должников В России разрешили изымать единственное жилье у должников
Госкорпорации перешли к распродаже долларов, которые копили в связи с санкциями
Госкорпорации перешли к распродаже долларов, которые копили в связи с санкциями
27 АПР, 17:32 «Злоупотребление положением». Россия оштрафовала Apple на 12 млн долларов «Злоупотребление положением». Россия оштрафовала Apple на 12 млн долларов

Узнай, страна!

14:16 Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии Новую автоматическую линию сушки и сортировки шпона запустили в Мордовии
Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане
Зеленский захотел встретиться с Путиным в Ватикане
12:51 Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области
27 АПР, 22:02 Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области Новый молочный комплекс на 400 голов построят в Новгородской области
27 АПР, 14:29 Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае
27 АПР, 12:06 Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области
26 АПР, 18:23 Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области
От Росстата потребовали считать доходы россиян по-другому из-за «крайне пристального внимания»
От Росстата потребовали считать доходы россиян по-другому из-за «крайне пристального внимания»
26 АПР, 17:42 В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола
24 АПР, 19:52 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства
23 АПР, 11:55 В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель
23 АПР, 09:40 Новый битумный терминал будет построен в Орловской области Новый битумный терминал будет построен в Орловской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter