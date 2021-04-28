Смертность в России может вернуться к доковидному уровню в апреле-мае

Росстат ждет замедления смертности в России до уровней 2019 года в апреле-мае, заявил замглавы ведомства Павел Смелов. Уже в апреле показатель может быть больше аналогичного месяца 2019 года всего на 1-2%.

Слова Смелова приводит «Интерфакс». Он отмечает, что в стране началось снижение смертности. В Росстате видят данные по смертности «в режиме онлайн с небольшой задержкой в несколько дней». Официальной статистики за март следует ждать в ближайшие дни.

В феврале смертность замедлилась до 20,6% в годовом выражении по сравнению с 33,9% в январе. В январе естественная убыль населения выросла в 2,5 раза по сравнению с январем 2020 года. В 2020 году показатель составил 688,7 тыс. человек, тогда как в 2019-м – 316,2 тыс. Показатель стал максимальным с 2005 года, когда Россия потеряла 846,6 тыс. граждан.

Численность населения России по состоянию на 1 января 2021 года оказалась минимальной с 2014 года и составила 143,7 млн человек. После присоединения Крыма она достигала 146,3 млн.