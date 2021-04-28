Саудовская Аравия собирается продать долю Saudi Aramco за 19 млрд долларов. Потенциально – Китаю

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил о подготовке продажи 1% Saudi Aramco «ведущей мировой энергетической компании». Возможно, речь идет о Китае, спрос которого Эр-Рияд хочет «застолбить» таким способом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление бин Салмана. Сделка оценивается в 19 млрд долларов. Вырученные деньги пойдут на план королевства по диверсификации экономики. Также принц пояснил, что продажа 1% акций национальной нефтяной компании будет служить фиксации спроса на саудовскую нефть со стороны покупателя.

Продажа состоится в ближайшие два года, а покупателем станет «ведущая энергетическая компания в мире». «Я не могу назвать имя, но это огромная компания», – сказал принц. Сделка укрепит продажи в стране, где находится эта компания.

Китай является крупнейшим покупателем нефти из Саудовской Аравии. На него приходится 30% поставок нефтяного королевства. Также поставки идут в Японию, Южную Корею и Индию. Саудовская Аравия особенно хочет закрепиться на рынке Индии, поскольку это самый быстрорастущий рынок в мире.