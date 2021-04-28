Китай готовится впервые сообщить о сокращении населения. Индия может стать самой населенной страной

Впервые с конца 1950-х годов Китаю предстоит сообщить о сокращении населения страны. Согласно последней переписи за 2020 год, численность жителей Поднебесной упала ниже 1,4 млрд человек. Еще в 2019 году число китайцев было выше этого уровня.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с исследованием. Перепись была завершена в декабре 2020 года, однако с публикацией результатов китайские власти медлят. Сначала они планировали предоставить их в апреле, а теперь отложили на неопределенный срок под предлогом «дополнительной подготовительной работы».

Как говорят источники FT, из-за падения численности населения, которое выявила перепись, данные отправили на проверку в несколько ведомств. Более того, замглавы статбюро провинции Аньхой Чен Лонган заявил, что властям нужно контролировать интерпретацию результатов и «реакцию общественности».

По словам научного сотрудника пекинского Center for China and Globalization, сокращение населения «окажет огромное влияние на то, как китайцы видят свою страну». С этим связана особая осторожность властей. Однако страна никуда не уйдет от демографического кризиса, который оказался «масштабнее, чем предполагалось». До этого население сокращалось только в 1959-1961 году на 13,5 млн человек, хотя данные называли заниженными.

Экономика Китая может сильно пострадать от сокращения и старения населения. Центробанк страны прямо говорил, что если не отказаться от политики рождаемости, то страна потеряет демографическое преимущество над США и другими западными странами. Но бояться Пекину стоит не этого, а потери преимущества перед Индией – страна претендует на то, чтобы сместить Китай с места самой населенной в мире.