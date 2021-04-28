Молоко подорожало в производстве на 18%. Но в рознице пока всего на 4%

Себестоимость изготовления сырого молока в России увеличилась в марте этого года на 18,2%. Однако этот рост пока не транслировался в розничные цены, поскольку молоко – социально значимый продукт.

Производители сырого молока столкнулись с ростом затрат на производство, сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). В марте они тратили на 18,2% больше, чем в том же месяце год назад. Все из-за подорожания кормов, племенного материала, оборудования, запчастей, ветеринарных препаратов и т.д.

Президент агрохолдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит о росте себестоимости с начала 2021 года на 20-30%. Одна из причин – девальвация рубля по отношению к доллару и евро. В реальном выражении молоко подорожало на 3 руб. за 1 кг, а в реализации – на 0,5-1 руб. Сырое молоко стоит 29,5 руб. без НДС за 1 кг, что всего на 3,6% больше, чем в феврале 2020 года.

В Минсельхозе надеются, что снизить издержки производителей молока помогут таможенно-тарифные меры и регулирование рынка зерна. Пока рост цен на молоко сдерживает снижение потребления со стороны россиян. Согласно данным Минсельхоза, стоимость пастеризованного молока у промышленных предприятий составляет в апреле 2021 года 47,1 руб. Таким образом, рост цены за год оценивается в 4,2%.