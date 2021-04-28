Кипр мог незаконно предоставить «золотые паспорта» россиянам

«Золотые паспорта» Кипра предоставлялись в половине случаев незаконно. К такому выводу пришла комиссия, разбиравшаяся в программе по поручению президента страны.

Как пишет РБК со ссылкой на Associated Press, специальная комиссия, рассматривавшая детали программы «гражданство в обмен на инвестиции», пришла к выводу, что из 6779 выданных «золотых паспортов» 3,5 тыс. могли быть выданы незаконно.

Эти паспорта новоиспеченные граждане Кипра получали с 2007 по 2020 годы. В основном это были россияне, которые уходили от налогов в России и оформляли резиденство в офшорах. Однако комиссия предложила признать недействительными всего 66 паспортов. Тем не менее рекомендация не носит юридически обязывающий характер и решение будут принимать власти.

Кипр отменил программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции в ноябре 2020 года после расследования журналистов, которые обнаружили, что даже осужденные преступники могут получить «золотой паспорт» Кипра за деньги.