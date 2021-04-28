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В России разрешили изымать единственное жилье у должников

28.04.2021 09:07
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В России разрешили изымать единственное жилье у должников

Конституционный суд России постановил, что у должников можно взыскивать единственное жилье для погашения долгов, но при соблюдении ряда условий. Такое решение было принято в рамках рассмотрение дела жителя Калуги Ивана Ревкова.

На сайте Конституционного суда появилось решение по жалобе Ивана Ревкова, проживающего в Калуге. Из него следует, что суд частично отменил запрет на изъятие единственного жилья у должников в России.

Суть дела Ревкова заключается в следующем: в конце 1990-х он занял знакомой более 770 тыс. руб. Деньги женщина не вернула, и Ревков обратился за взысканием в суд, но ничего не добился. В 2009 году сумма выросла до 4 млн руб. за счет индексации. Должница купила себе квартиру более 110 кв. м и объявила себя банкротом. Ревков добивался продажи квартиры и уплаты долга. Он обратился в Конституционный суд, оспаривая банкротство ответчицы.

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Суд разрешил наложить взыскание на единственное жилье, но при этом ввел ряд условий. Так, например, должника нельзя оставить без квартиры в соответствии с нормативами площади в населенном пункте его проживания. Кроме этого, суды должны сопоставлять рыночную стоимость объекта недвижимости и сумму долга. Взыскание долга с жилья не должно вынудить человека переехать в другой город.

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