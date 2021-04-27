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«Злоупотребление положением». Россия оштрафовала Apple на 12 млн долларов

27.04.2021 17:32
Комментарии: 1
«Злоупотребление положением». Россия оштрафовала Apple на 12 млн долларов

Федеральная антимонопольная служба выписала корпорации Apple штраф на 906 млн руб. (12 млн долларов) «за злоупотребление доминирующим положением» на рынке.

Об этом сообщает официальный сайт ФАС. По версии ведомства, корпорация предоставила конкурентные преимущества собственным продуктам и ухудшила условия распространения продуктов конкурентов. В связи с этим корпорация получила предписание с требованием удалить из правил пункт, который позволяет «отклонять или не допускать» в App Store продукты сторонних разработчиков по любой причине.

В Apple ответили, что с уважением относятся к ФАС, но не согласны с решением и будут его обжаловать в суде.

ФАС возбудила дело против Apple в 2019 году по жалобе «Лаборатории Касперского». Из-за ограничений «родительского контроля» в App Store приложение компании «Safe Kids» было ограничено в распространении. В компании посчитали, что под предлогом безопасности установлены ограничения для всех приложений родительского контроля.

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В Apple заявили, что помогли «Лаборатории Касперского» привести свое приложение в соответствие с правилами и сняли с него ограничения. ФАС же в августе 2020 года пришла к выводу, что корпорация пользуется доминирующим положением на рынке и ограничивает инструменты и возможности для разработчиков.

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21:30 0 0
Митрич:

В Белоруссии переизбыток картофеля и сахарной свеклы ,у нас недостаток ,???

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