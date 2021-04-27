«Петрова и Боширова» сделают персонажами игры-бродилки

В Роспатент поступила заявка на регистрацию торгового знака «Петров и Боширов». Компания «Дельта», подавшая документы, собирается использовать этот бренд для производства одежды, обуви, головных уборов, а также для детских игрушек.

Об этом пишут «Открытые медиа», ссылаясь на данные Федерального института промышленной собственности.

В первую очередь компания «Дельта» из подмосковного Ступино хочет использовать товарный знак для производства настольной игры-бродилки. «Хотим продавать настольные игры-бродилки, в том числе и за границу, чтобы раскрученный бренд приносил пользу для нашего государства и прибыль нам», – заявили в «Дельте».

По словам представителя компании, с узнаваемостью бренда «все в порядке», поэтому «не надо будет тратиться на дополнительные расходы». Негативное восприятие на Западе компанию не беспокоит. «Даже негативная реклама – это реклама», – говорят в компании.

Заявка была подана 23 апреля, сразу после скандала с Чехией, которая обвинила сотрудников ГРУ «Петрова и Боширова» в причастности к взрыву военных складов в деревне Врбетице в 2014 году.