Власти начали работу над возобновлением авиасообщения с Европой

Роспотребнадзор, Росавиация и МИД РФ должны оценить возможность возобновления авиасообщения со странами Евросоюза и к 11 мая представить свои отчеты.

Об этом пишет РБК со ссылкой на поручение вице-премьера Татьяны Голиковой. По словам источников издания, конкретные решения «могут приниматься только на основе оценки эпидемиологической обстановки».

Источник в одной из авиакомпаний отметил, что подобных поручений было много, но зарубежные направления по-прежнему закрыты. В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 говорят, что это пожелание авиаотрасли – рассмотреть открытие полетов в ЕС.

Ведомства должны рассмотреть возможность возобновления полетов в Австрию, Болгарию, Данию, Ирландию, Италию, Кипр, Люксембург, Мальту, Польшу и Португалию. Также прорабатываются Израиль, Иордания, Исландия, Маврикий, Марокко, Мексика, Молдавия, Саудовская Аравия, Тунис и Доминиканская республика.

Увеличено число рейсов может быть в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грецию, Египет, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, на Кубу и Мальдивы, в ОАЭ, Корею, Сербию, Таджикистан, Узбекистан, Финляндию, Швейцарию и Японию.

Россия остановила международное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года.