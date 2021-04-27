Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 АПР, 16:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 АПР, 16:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

До 71,5 лет сократилась ожидаемая продолжительность жизни в России

27.04.2021 13:22
Комментарии: 1
До 71,5 лет сократилась ожидаемая продолжительность жизни в России

В России в 2020 году на 1,84 года снизился показатель ожидаемой продолжительности жизни – с 73,34 до 71,5 года.

Об этом пишет VTimes со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы за 2020 год.

Президент Владимир Путин пообещал, что в результате его политики ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году достигнет 78 лет.

Глава государства обещал достичь этого уже к 2024 году, когда избирался на четвертый срок в 2018 году. Но в прошлом году после изменения конституции, которая дает ему право избираться еще на два шестилетних срока и править страной до 2036 года, он сдвинул выполнение целей на 2030 год.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Также Минздрав сообщил, что в 2020 году Россия потеряла 2,1 млн человек. Показатель вырос на 17,9%, или 324 тыс. человек. Причина – коронавирус. Пандемия стала «одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие», подчеркнули в министерстве.

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
15:11 1 0
Алексей:

Когда нас перестанут уничтожать?

Статьи

Власти хотят засекретить бухгалтерию госкомпаний под санкциями

Власти хотят засекретить бухгалтерию госкомпаний под санкциями
Экономика

Кремль увидел успешную борьбу с ростом цен. Базовые продукты подорожали на 15,6%

Кремль увидел успешную борьбу с ростом цен. Базовые продукты подорожали на 15,6%
Экономика

Путин отказался говорить с Зеленским о конфликте в Донбассе

Путин отказался говорить с Зеленским о конфликте в Донбассе
Политика

Против компаний металлургов-миллиардеров возбудили дела за «монопольно высокие» цены

Против компаний металлургов-миллиардеров возбудили дела за «монопольно высокие» цены
Экономика

Узнай, страна!

Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае

Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае

Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области

Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области

Новости дня

15:56 Школьников отправили на внеочередные каникулы с 1 по 10 мая Школьников отправили на внеочередные каникулы с 1 по 10 мая
Власти начали работу над возобновлением авиасообщения с Европой
Власти начали работу над возобновлением авиасообщения с Европой
12:33 В раскритикованных Путиным учебниках истории не нашли ошибок и искажений В раскритикованных Путиным учебниках истории не нашли ошибок и искажений
12:05 Путевки в детские лагеря перестали покупать после обещания Путина вернуть часть денег Путевки в детские лагеря перестали покупать после обещания Путина вернуть часть денег
10:44 Завышенные зарплаты и неэффективность. Счетная палата проверила госкорпорацию по поддержке бизнеса Завышенные зарплаты и неэффективность. Счетная палата проверила госкорпорацию по поддержке бизнеса
10:31 Бразилия отказалась от вакцины «Спутник V» из-за «дефекта» Бразилия отказалась от вакцины «Спутник V» из-за «дефекта»
26 АПР, 17:43 Путин призвал россиян на военные сборы. Сроки сборов не указаны Путин призвал россиян на военные сборы. Сроки сборов не указаны
Власти хотят засекретить бухгалтерию госкомпаний под санкциями
Власти хотят засекретить бухгалтерию госкомпаний под санкциями
26 АПР, 15:47 ФАС поищет «двойные стандарты» в иностранных сладостях, чае и кофе ФАС поищет «двойные стандарты» в иностранных сладостях, чае и кофе

Узнай, страна!

14:29 Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае Производственная линия по выпуску автоклавного газобетона открыта в Алтайском крае
Кремль увидел успешную борьбу с ростом цен. Базовые продукты подорожали на 15,6%
Кремль увидел успешную борьбу с ростом цен. Базовые продукты подорожали на 15,6%
12:06 Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области Первую в России дуговую сталеплавильную печь ввели в эксплуатацию в Вологодской области
26 АПР, 18:23 Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области Росатом создаст водородный кластер в Сахалинской области
26 АПР, 17:42 В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола В Калининградской области начали производство силикатного кирпича и пенополистирола
24 АПР, 19:52 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые заводы и импортозамещающие производства
23 АПР, 11:55 В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель
Путин отказался говорить с Зеленским о конфликте в Донбассе
Путин отказался говорить с Зеленским о конфликте в Донбассе
23 АПР, 09:40 Новый битумный терминал будет построен в Орловской области Новый битумный терминал будет построен в Орловской области
22 АПР, 20:00 Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области Крупный транспортный проект «Западный мост» реализуется в Тверской области
22 АПР, 13:29 Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области Единственный в регионе завод по производству сжиженного газа появится в Свердловской области
22 АПР, 12:36 Уникальная технология переработки жидких отходов создана в Самарской области Уникальная технология переработки жидких отходов создана в Самарской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter