До 71,5 лет сократилась ожидаемая продолжительность жизни в России

В России в 2020 году на 1,84 года снизился показатель ожидаемой продолжительности жизни – с 73,34 до 71,5 года.

Об этом пишет VTimes со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы за 2020 год.

Президент Владимир Путин пообещал, что в результате его политики ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году достигнет 78 лет.

Глава государства обещал достичь этого уже к 2024 году, когда избирался на четвертый срок в 2018 году. Но в прошлом году после изменения конституции, которая дает ему право избираться еще на два шестилетних срока и править страной до 2036 года, он сдвинул выполнение целей на 2030 год.

Также Минздрав сообщил, что в 2020 году Россия потеряла 2,1 млн человек. Показатель вырос на 17,9%, или 324 тыс. человек. Причина – коронавирус. Пандемия стала «одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие», подчеркнули в министерстве.