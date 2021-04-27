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В раскритикованных Путиным учебниках истории не нашли ошибок и искажений

27.04.2021 12:33
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В раскритикованных Путиным учебниках истории не нашли ошибок и искажений

Минпросвещения не обнаружило ошибок и искажений в учебниках, которые в послании федеральному собранию раскритиковал президент Владимир Путин.

В пресс-службе министерства заявили о «масштабной проверке» учебной литературы по предмету «История». В учебниках федерального перечня «нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства».

Однако в учебнике «История России и мира» для 11 класса в «недостаточном объеме» отражаются события Сталинградской битвы. Этот учебник от 2013 года «до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах».

Минпросвещения собирается внести поправки в закон «Об образовании», чтобы «усилить контроль качества учебников».

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Путин критиковал школьные учебники истории следующим образом: «Все что угодно там есть, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое. Просто удивительно!»

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