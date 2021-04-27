Путевки в детские лагеря перестали покупать после обещания Путина вернуть часть денег
Президент Владимир Путин пообещал вернуть половину стоимости путевок в детские лагеря во время послания федеральному собранию 21 апреля. После этого их бронирование было остановлено.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. В Союзе организаторов детского активного туризма пояснили, что родители откладывают покупку, поскольку надеются получить объяснения по возврату части средств.
По словам директора турфирмы «Ника-М» Дмитрия Саржанова, 60-70% родителей уже купили путевки и теперь хотят их вернуть, чтобы получить половину стоимости обратно. Однако они все равно потеряют 5% за банковские услуги.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
Принять участие в государственной программе смогут только стационарные лагеря, а не палаточные.
Написать комментарий