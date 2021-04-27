Завышенные зарплаты и неэффективность. Счетная палата проверила госкорпорацию по поддержке бизнеса

Счетная палата увидела в работе корпорации МСП (госкомпания по поддержке малого и среднего бизнеса) низкую эффективность, а также обнаружила завышенные зарплаты у ее сотрудников

Об этом говорится в отчете СП. Ведомство Алексея Кудрина пришло к выводу, что госкорпорация незначительно влияет на развитие малого и среднего бизнеса в России. У корпорации не удалось обнаружить долгосрочной стратегии. Все, на что ориентируется корпорация, – доля кредитов бизнесу в кредитном портфеле государства. Но даже этот показатель «хронически недовыполняется».

Чтобы казаться эффективной, госкорпорация поставила себе слишком легкие показатели на ближайшую перспективу, считают аудиторы. Счетная палата предупреждает, что это приведет к «некорректной оценке ее эффективности». С текущими целями корпорация может перевыполнить ежегодный план на 9 000%, но это ничего не даст для развития бизнеса в стране.

Отдельный вопрос – зарплаты сотрудников госкорпорации. Обычные сотрудники получают около 380 тыс. руб. в месяц. Это в два раза больше, чем в финансовой и страховой сфере в Москве. А топ-менеджеры корпорации получают в среднем около 3,3 млн руб. в месяц.

Госкорпорация – совместное предприятие Росимущества и ВЭБ.РФ. Главным образом она реализует за счет денег граждан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».