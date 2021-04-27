Бразилия отказалась от вакцины «Спутник V» из-за «дефекта»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не будет импортироваться в Бразилию. Такое решение приняло Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa).

Сообщение о решении Anvisa опубликовано на его сайте. Отмечается, что пять членов правления агентства выступили против российской вакцины. Это связано с тем, что технические специалисты выявили «неотъемлемые риски» из-за недостатка информации о безопасности препарата, его качестве и эффективности.

В вакцине есть аденовирус, способный размножаться. Это, по мнению бразильских специалистов, является «серьезным» дефектом. Центр им. Гамалеи до этого утверждал, что этот вирус не может размножаться. Россия считает, что Бразилия отказалась пускать «Спутник V» по политическим причинам. Не обошлось без США – Вашингтон якобы отговаривал Бразилию от закупки российской вакцины.

В марте Минздрав Бразилии подписал контракт на поставку 10 млн доз вакцины, а Миннауки признало вакцину безопасной и разрешило ее производство.