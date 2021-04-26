Путин призвал россиян на военные сборы. Сроки сборов не указаны

Президент Владимир Путин издал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы. Запасникам предстоит пройти сборы в Вооруженных силах и органах Федеральной службы безопасности (пограничная служба).

Указ президента опубликован на портале правовой информации. В нем говорится, что правительство должно обеспечить призыв и проведение сборов. Указ вступает в силу в день официального опубликования.

При этом сроки проведения сборов, которые до 2018 года прописывались в указах, на этот раз снова отсутствуют. В указе есть три пункта под грифом «для служебного пользования».

На сборы могут быть призваны россияне в возрасте до 60 лет. Причем, как служившие, так и не проходившие службу в армии. Во время сборов на граждан распространяется статус военнослужащих. Повестка в военкомат должна быть вручена лично в руки, а за неявку в неустановленные время и место без причины предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа.