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Путин призвал россиян на военные сборы. Сроки сборов не указаны

26.04.2021 17:43
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Путин призвал россиян на военные сборы. Сроки сборов не указаны

Президент Владимир Путин издал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы. Запасникам предстоит пройти сборы в Вооруженных силах и органах Федеральной службы безопасности (пограничная служба).

Указ президента опубликован на портале правовой информации. В нем говорится, что правительство должно обеспечить призыв и проведение сборов. Указ вступает в силу в день официального опубликования.

При этом сроки проведения сборов, которые до 2018 года прописывались в указах, на этот раз снова отсутствуют. В указе есть три пункта под грифом «для служебного пользования».

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На сборы могут быть призваны россияне в возрасте до 60 лет. Причем, как служившие, так и не проходившие службу в армии. Во время сборов на граждан распространяется статус военнослужащих. Повестка в военкомат должна быть вручена лично в руки, а за неявку в неустановленные время и место без причины предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа.

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