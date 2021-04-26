Выходные в мае будут не для всех. Путин подписал указ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подписал указ о дополнительных выходных между майскими праздниками и пояснил, что он коснется не всех.

По словам Пескова, которые передает ТАСС, предприятия с непрерывным циклом работы и те, которые работают в выходные, «будут так же работать». «Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», – пояснил Песков.

Согласно указу президента Путина, с 4 по 7 мая 2021 года устанавливаются выходные дни «с сохранением за работниками заработной платы». Мера принимается «в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции».

По словам Пескова, организации, которые не будут исполнять указ о выходных, наказывать не будут. Сам Путин не планирует проводить с 1 по 10 мая публичных мероприятий и встреч. Но его пресс-секретарь отметил, что обязанности главы государства предполагают постоянную работу, в том числе с докладами.