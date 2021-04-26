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Выходные в мае будут не для всех. Путин подписал указ

26.04.2021 15:19
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Выходные в мае будут не для всех. Путин подписал указ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подписал указ о дополнительных выходных между майскими праздниками и пояснил, что он коснется не всех.

По словам Пескова, которые передает ТАСС, предприятия с непрерывным циклом работы и те, которые работают в выходные, «будут так же работать». «Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», – пояснил Песков.

Согласно указу президента Путина, с 4 по 7 мая 2021 года устанавливаются выходные дни «с сохранением за работниками заработной платы». Мера принимается «в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции».

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По словам Пескова, организации, которые не будут исполнять указ о выходных, наказывать не будут. Сам Путин не планирует проводить с 1 по 10 мая публичных мероприятий и встреч. Но его пресс-секретарь отметил, что обязанности главы государства предполагают постоянную работу, в том числе с докладами.

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