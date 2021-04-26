Снос памятника Дзержинскому прокуратура Москвы признала незаконным

Прокуратура Москвы признала незаконным снос памятника Феликсу Дзержинского на Лубянке. Такого решения добилась от ведомства организация «Офицеры России».

Как пишет ТАСС со ссылкой на главу организации Сергея Липового, «Офицеры России» направили запрос в надзорное ведомство и получили официальный ответ. В нем говорится, по словам Липового, что «Офицеры России» «полностью правы и никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому на Лубянской площади не было».

Теперь организация будет добиваться от Генпрокуратуры разрешения на возврат памятника. В разговоре с «Открытыми медиа» Липовой заявил, что общественники попросят «направить запрос в правительство Москвы о дальнейших действиях по восстановлению памятника». Памятник из «Музеона» обратно на Лубянку хотят вернуть в качестве «восстановления исторической и законной справеливости».

Памятник основателю ВЧК снесли в августе 1991 года сразу после поражения ГКЧП. После демонтажа он отравился в парк «Музеон», где и находится поныне.