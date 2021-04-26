Имя Лужкова предложили присвоить одной из улиц Москвы – «безымянной» и без домов

Более чем 30 депутатов Госдумы, включая глав фракций «Единой России», «Справедливой России – за правду!» и КПРФ, предложили мэру Москвы Сергею Собянину присвоить одной из улиц Москвы имя Юрия Лужкова.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на депутата от «Единой России» Александра Хинштейна.

По словам Хинштейна, фигура Лужкова «неоднозначная», но «для Москвы и москвичей» он сделал «очень много». «Особенно в "лихие 90-е"», – подчеркнул депутат-единоросс. Этим Лужков заслужил появление своего имени на карте города.

Однако это решение не должно создать проблем москвичам. В связи с чем депутаты предлагают выбрать «какое-то безымянное место, где нет домов и учреждений» и заручиться поддержкой местных жителей.

Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 год. Он был уволен президентом Дмитрием Медведевым в связи с «утратой доверия». Его сменил Сергей Собянин. Президент Владимир Путин наградил Лужкова в 2016 году орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Лужков умер в декабре 2019 года в возрасте 83 лет.