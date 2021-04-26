Россиянам нужно минимум 50-80 тысяч рублей для «достойной жизни»

Более трети россиян (38%) оценивают доход, необходимый для "достойной жизни", в 50-80 тыс. руб. в месяц на одного человека. Еще 28% считают, что он должен составлять 80-120 тыс. руб. Доход в 120-200 тыс. требуется 15% россиян

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос банка "Открытие".

При этом 9% жителям страны необходимо более 200 тыс., а 11% – менее 50 тыс. руб.

В Москве и Подмосковье 28% назвали оптимальным доходом 80-120 тыс. руб. Сумма в 50-80 тыс. руб. устроила бы только 24%.

Чтобы получать больше, люди готовы подрабатывать – 80% либо ищут подработки, либо уже подрабатывают. Три четверти участников опроса хотят увеличить свои доходы.

"Открытие" проводило опрос 19-23 апреля. В нем приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 в городах с населением более 100 тыс.