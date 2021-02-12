Яндекс и «Фиксики» приглашают на онлайн-олимпиаду «Я люблю математику»‎

Школьники и учителя Краснодарского края активно регистрируются для участия в ежегодной онлайн-олимпиаде «Я люблю математику»‎ от Яндекса и «Фиксиков».

Открылась регистрация для участия в ежегодной онлайн-олимпиаде «Я люблю математику», которую для школьников с 1 по 6 класс подготовил Яндекс.Учебник в рамках Образовательной инициативы вместе с Центром педагогического мастерства Москвы и проектом «Фиксики».

Главную цель проекта организаторы видят в возможности увлечь ребят математикой, применяя нестандартный подход, интерактивный формат и предлагая решение интересных задач.

Принять участие в бесплатной олимпиаде может школьник из любой части России. Достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. Причем ребятам не нужно будет каких-либо особых знаний, все задания, на решение которых будет выделено 60 минут, формируются в рамках учебной программы. Тем не менее Яндекс подготовил возможность потренироваться вместе с голосовым помощником Алиса, сказав ей: «Запусти навык “Я люблю математику”».

Пробный тур олимпиады состоится с 9 по 28 февраля, основной тур пройдет с 1 по 14 марта. Помогать школьникам ориентироваться в интерактивном пространстве будут герои популярного мультфильма «Фиксики».

По итогам олимпиады каждый ученик получит сертификат участника, победителя или призера. Учителям особо отличившихся ребят вручат благодарственные письма от организаторов. При этом педагоги и родители могут поучаствовать в розыгрыше призов, среди которых представлены наушники, рюкзаки и умные беспроводные колонки от Яндекса.

Все подробности об участии в олимпиаде можно получить на официальном сайте мероприятия.