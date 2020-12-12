Ушел из жизни Валентин Гафт

Любимого многими россиянами артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Сегодня, 12 декабря, не стало любимого зрителями советского и российского актера театра и кино, режиссера, поэта и писателя, народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Известие о смерти артиста поступило от его супруги, актрисы Ольги Остроумовой, которое позже подтвердили в театре "Современник", где артист служил с 1969 года. Валентин Иосифович скончался на 86-м году жизни. Прощание с артистом состоится во вторник, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище, пишет РИА Новости.