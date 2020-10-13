Родителям школьников, оказавшихся на карантине, могут назначить пособие

Борьба с COVID-19 пошла на новый виток. А семьи с детьми оказались в очень непростой ситуации. На данный момент в Москве каждый четвёртый из числа заболевших COVID-19 – это школьник или студент.

В целом по стране на карантин закрылись около 3% школ, и нет причин считать эту цифру окончательной. Родители серьёзно озабочены проблемой, как обеспечить безопасность своих детей. Далеко не у каждой семьи есть возможность воспользоваться помощью бабушки или дедушки, тем более – услугами оплачиваемого персонала.

Отпуска же были выбраны еще в весной. Материальная помощь со стороны государства была бы здесь весьма кстати – решили во фракции ЛДПР в Госдуме. Накануне партия предложила к рассмотрению законопроект, позволяющий расширить список получателей такой помощи. Сейчас в России ФЗ-225 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» дает право на пособие по временной нетрудоспособности родителям детей в возрасте до семи лет, в детсадах которых введён карантин. Депутаты от ЛДПР предлагают дополнить в закон, добавив в льготную категорию родителей школьников в возрасте до 14 лет, чтобы они смогли бы в период дополнительных каникул находиться со своими детьми. «Конечно, необходимо просчитать нагрузку на бюджет, так как предлагаемый законопроект потребует дополнительного финансирования, но следует сделать это как можно быстрей, ведь в период пандемии от оперативности принимаемых мер зависит многое. Кроме того, надо подумать и о помощи родителям, которые захотят остаться дома вместе со школьниками после каникул, помогая учиться дистанционно им», — убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев.