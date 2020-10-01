Минфин не поддержал отмену накопительной пенсии

Необходимо обеспечить россиянам возможность создавать накопления для выхода на пенсию.

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал инициативу Федерации независимых профсоюзов России о том, что в стране необходимо отменить накопительную часть пенсии. По его словам, какие предложения являются преждевременными. Силуанов отметил, что сначала необходимо обеспечить россиянам возможность создавать накопления на будущую пенсию, чему будет способствовать создание добровольной системы накоплений. После чего можно будет приступать к рассмотрению "таких радикальных предложений", пишет РИА Новости.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России заявила, что в России необходимо отменить накопительную часть пенсии.