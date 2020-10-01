Названа главная ошибка заболевших коронавирусом

Пациенты с коронавирусом не должны заниматься самолечением.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев назвал самую распространенную ошибку заболевших коронавирусом. Это, по его словам, самолечение. Зуев отметил, что если человек чувствует себя плохо и не может пойти в поликлинику, необходимо срочно вызывать врача на дом. Особенно это касается заболевших тяжелой формой коронавируса. При этом не обязательно пациента, больного коронавирусом, отправляют в больницу. Госпитализация проводится только в тяжелых случаях, а большинство инфицированных могут лечиться в домашних условиях, но только после того, как врач осмотрит пациента и назначит соответствующее лечение, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовность российской медицины к коронавирусу важнее, чем введение любых ограничений.