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Правительство продлило программу туристического кешбэка

01.10.2020 11:50
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Правительство продлило программу туристического кешбэка

Продажа туров с возвратом средств будет осуществляться до 10 января 2021 года.

Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что в России продлевается программа продажи туров с кешбэком. При этом в первоначальные условия возврата средств внесены изменения. Так, в программе смогут принять участие и туристические агрегаторы, продолжительность нахождения в отеле снижена до двух дней, а общая сумма тура не ограничивается 25 тыс. рублей. При этом сумма возврата средств составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей, пишет RT. Даты начала продажи туров с кешбэком позднее определит Ростуризм.

Как ранее сообщал Капитал страны, в Роспотребназдоре заявили, что в России могут ввести ограничения из-за коронавируса.

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