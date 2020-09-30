В РФ могут ввести ограничения из-за COVID-19

Ожидается, что страна выйдет на плато по коронавирусу в октябре или начале ноября.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила введение нового режима ограничительных мер в России в случае, если эпидемиологическая ситуация по COVID-19 продолжит ухудшаться.

"Все зависит от динамики заболеваемости", - сказала она.

Также Наталья Пшеничная добавила, что страна может избежать усиления антикоронавирусных мер. По ее словам, для этого жители России должны соблюдать рекомендованные Роспотребнадзором санитарные требования, пишет "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что самым эффективным способом борьбы с пандемией COVID-19 является готовность всех медицинских учреждений страны к вызовам данного вируса, а не введение очередных запретов.