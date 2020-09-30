В РФ могут ввести ограничения из-за COVID-19
Ожидается, что страна выйдет на плато по коронавирусу в октябре или начале ноября.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила введение нового режима ограничительных мер в России в случае, если эпидемиологическая ситуация по COVID-19 продолжит ухудшаться.
"Все зависит от динамики заболеваемости", - сказала она.
Также Наталья Пшеничная добавила, что страна может избежать усиления антикоронавирусных мер. По ее словам, для этого жители России должны соблюдать рекомендованные Роспотребнадзором санитарные требования, пишет "Интерфакс".
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что самым эффективным способом борьбы с пандемией COVID-19 является готовность всех медицинских учреждений страны к вызовам данного вируса, а не введение очередных запретов.
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Песков выразил очень разумную позицию, на мой взгляд правильную. Хотелось бы добавить что сезонная заболеваемость ОРВи связана в первую очередь с тем, что отопительные службы несвоевременно начинают отопительный сезон. Из за чего многоквартирные дома становятся холодными и сырыми. Это главная причина заболеваемости орви. Было бы замечательно если бы власти обратили внимание на эту проблему. Отопительный сезон нужно начинать по желанию жильцов многоквартирных домов, а не по некому темпермтврному режиму в 8 градусов. Тогда проблема Орви практически сойдет к нулю в сентябре - октябре.