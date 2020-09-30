В России накопительные пенсии могут заморозить до 2023 года

Правительство отметило, что продление моратория накопительной части пенсии не уменьшит размер пенсионного обеспечения застрахованных лиц.

Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, который подразумевает продление заморозки на перечисление взносов в накопительную часть пенсии еще на один год – до конца 2023 года. Отмечается, что в случае одобрения данного документа, он вступит в силу с 1 января следующего года. Об этом в среду сообщает издание РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты парламента.

Напоминаем, что ранее Федерация независимых профсоюзов России призвала российские власти отменить накопительную часть пенсии.