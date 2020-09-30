Алиев назвал условие прекращения боевых действий в Карабахе

Азербайджанский народ сделает все возможное для восстановления территориальной целостности страны.

Боевые действия в непризнанной республике Нагорный Карабах будут прекращены в случае, если армянская сторона выведет свои войска из этой территории, а Баку вернет свои исторические земли. Об этом 30 сентября сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Карабах является исконной территорией Азербайджана. Достаточно посмотреть историю ", - подчеркнул он.

Кроме того Алиев добавил, что азербайджанский народ сделает все возможное для того, чтобы восстановить территориальную целостность страны, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва призывает Анкару и другие государства уговорить Ереван и Баку перейти к политическому разрешению ситуации в Карабахе.