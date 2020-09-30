Песков: готовность медицины РФ к COVID-19 важнее введения ограничений

Граждан РФ призывают соблюдать все необходимые антикоронавирусные требования.

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что увеличение количества инфицированных COVID-19 России связано с несоблюдением со стороны некоторых россиян мер предосторожности (социальной дистанции и масочно-перчаточного режима), ранее введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Он добавил, что инфекция никуда не делась, поэтому все жители страны должны внимательно относиться к своему здоровью и быть осторожными. По словам Пескова, наиболее эффективным средством борьбы с COVID-19 являются готовность российской медицины к вирусу, а также соблюдение установленного расстояния между людьми, использование индивидуальных средств защиты, а не введение каких-либо ограничений, пишет ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что России нужно подготовиться к любому развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу, поскольку в последние недели в стране фиксируется рост заболевших.