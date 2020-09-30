Меркель призвала Россию расследовать инцидент с Навальным

Германия обсудит с Евросоюзом возможную реакцию на отравление Алексея Навального после получения ответа от ОЗХО.

Канцлер Германии Ангела Меркель в Бундестаге в ходе дебатов по федеральному бюджету на следующий год заявила, что отравление на территории России главного критика Кремля Алексея Навального нарушает Конвенцию о запрете химического оружия. В связи с этим, добавила политик, данное дело является международной проблемой, а не двусторонним вопросом Берлина и Москвы. Также Меркель призвала российскую сторону прозрачно расследовать происшествие с Навальным, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт подтвердил посещение Меркель Навального в берлинской больнице Charite.