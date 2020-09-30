Проект бюджета на 2021-2023 годы внесен на рассмотрение в Госдуму

Депутаты уже ознакомились с некоторыми из внесенных материалов.

Сегодня, 30 сентября, Правительство России представило на рассмотрение в Государственную думу России проект бюджета на 2021-2023 годы. Такой информацией с журналистами поделился глава "Справедливой России" Сергей Миронов. По его словам депутаты уже приступили к рассмотрению документа и ознакомились с некоторыми внесенными материалами, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с курсом рубля, назвав ослабление национальной валюты временным явлением.