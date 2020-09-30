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В России запретят экспорт необработанной древесины

30.09.2020 11:35
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В России запретят экспорт необработанной древесины

Запрет планируется ввести с 1 января 2022 года.

Скоро из России нельзя будет вывозить необработанную древесину хвойных и ценных лиственных пород. Такое распоряжение во время совещания с Правительством дал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, необходимо жестко пресекать незаконный вывоз из страны ценной древесины. При этом президент отметил необходимость создания в России системы лесоустройства, которая будет заниматься учетом, инвентаризацией и оценкой лесных массивов страны, а также планировать необходимые вырубки. Запрет, по мнению Владимира Путина, нужно ввести начиная с 2022 года, пишет РБК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может справиться с ростом безработицы уже в следующем году.

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