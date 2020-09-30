Роспотребнадзор: "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от COVID-19

Завершение регистрации вакцины планируется на 15 октября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как продвигается тестирование вакцин от коронавируса. По ее словам, научный центр "Вектор" завершил клинические испытания разработанного его сотрудниками препарата и, в настоящее время, вакцина проходит регистрацию в Минздраве России. Планируется, что все необходимые действия по регистрации нового препарат будут завершены к 15 октября, пишет РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали условие введения в России ограничений из-за коронавируса.