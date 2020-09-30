За сутки в России выявлен 8481 случай инфицирования коронавирусом

Общее число зараженных в России достигло 1176286 человек.

Количество инфицированных коронавирусом в России продолжает увеличиваться. Медики ежедневно фиксируют прирост числа зараженных COVID-19. Так, за минувшие сутки выявлен 8481 зараженный. При этом больше всего инфицированных фиксируется в столице. За сутки московские медики выявили 2308 новых случаев заражения, в Подмосковье отмечено 222 новых случая инфицирования, а в Санкт-Петербурге количество зараженных коронавирусом за сутки составило 276 человек.

Всего в России зарегистрировано 1176286 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 958257 человек, скончалось 20722.

Напоминаем, что в Москве продлен до 28 октября режим ограничения для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, а компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы.