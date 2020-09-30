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Россияне просрочили долгов более чем на 1 трлн рублей

30.09.2020 10:27
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Россияне просрочили долгов более чем на 1 трлн рублей

Общая задолженность россиян по кредитам составляет 18,8 трлн рублей.

Согласно данным Банка России, просроченная задолженность россиян по кредитным обязательствам, платежи по которой не поступали более чем 90 дней, достигла 1,007 трлн рублей, увеличившись на 5,3% за месяц. Также данный показатель вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом специалисты регулятора отметили, что уровня в 1 трлн рублей просроченная задолженность россиян по кредитам достигала в ноябре 2016 года. Данные предоставлены по состоянию на 1 сентября текущего года, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, в связи с коронавирусом многим россиянам сократили заработные платы.

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