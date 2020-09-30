Профсоюзы считают ненужной накопительную часть пенсии

Накопительную часть пенсий необходимо отменить.

В России необходимо отменить накопительную часть пенсии. Так считает Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), о чем ее представители сообщили в своем письме на имя премьера России Михаила Мишустина. По мнению ФНПР, накопительная пенсия снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных, что негативно отражается на всей пенсионной реформе. Также профсоюзы напомнили, что в до настоящего времени власти замораживают накопительные пенсии и этот вопрос не решается в течение многих лет, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, Банк России продлил переход на выплаты пенсий и пособий на детей на карты МИР до конца года.