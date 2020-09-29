Путин: в 2021 году Россия сможет справиться с ростом безработицы

Президент России рассказал, что у правительства есть план по снижению безработицы.

Глава РФ Владимир Путин 29 сентября провел совещание с членами правительства, в ходе которого были затронуты вопросы, связанные с ростом уровня безработицы в стране на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, он не случайно в рамках данного совещания обсудил механизм реализации социального контракта. Путин пояснил, что из-за COVID-19 число нетрудоустроенных граждан в России увеличилось на 1,7%, поэтому эту проблему необходимо решить для того, чтобы россияне могли обеспечивать себя и свои семьи. Глава государства считает, что введение соцконтракта поможет сократить уровень безработицы в стране. Также он выразил уверенность, что РФ сможет в следующем году справиться с ростом количества безработных.

Напомним, что 35% российских компаний в связи с пандемией коронавируса были вынуждены уменьшить размер ежемесячной зарплаты сотрудников.