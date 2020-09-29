Путин: россияне устали от масок и самоизоляции

Лидер России заявил, что страна должна быть готова к любому развитию ситуации с коронавирусом, так как в последнее время наблюдается рост инфицированных COVID-19.

Российский президент Владимир Путин во вторник в ходе совещания с правительством РФ рассказал, что жители страны уже устали от масочного режима и ограничительных мер, которые ранее были введены из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Глава государства добавил, что хорошо понимает граждан, однако опасность COVID-19 по-прежнему сохраняется.

"До сих пор люди не всегда понимают, что весь мир столкнулся с очень опасным противником", - сказал Владимир Путин.

В связи с этим он попросил врачей терпеливо и аккуратно разъяснять россиянам необходимость соблюдения рекомендуемых мер профилактики (для того, чтобы избежать возврата ограничений), а также предлагать средства защиты от инфекции, не обременяющие людей, пишет РБК.

Ранее глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что если запас коечного фонда уменьшится до 30% и ниже, тогда в России, скорее всего, будет введен новый режим ограничительных мер.