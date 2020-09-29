ЕС может снова пересмотреть список стран для возобновления авиасообщения

Страны-участницы Евросоюза не обязаны придерживаться согласованного Советом ЕС списка государств, с которыми можно открывать внешние границы.

30 сентября комитет постоянных стран-участниц Европейского Союза (COREPER) на встрече может снова пересмотреть список третьих государств, с которыми членам сообщества рекомендовано восстановить международное авиасообщение. Отмечается, что данный перечень постоянно корректируется в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в мире. Об этом передает издание РИА Новости, ссылаясь на повестку заседания комитета.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что примерно треть компаний России были вынуждены сократить размер заработной платы своим сотрудникам из-за пандемии коронавируса.