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Песков отреагировал на заявление Турции о помощи Азербайджану

29.09.2020 16:11
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Песков отреагировал на заявление Турции о помощи Азербайджану

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва постоянно контактирует с Ереваном, Баку и Анкарой на различных уровнях.

Россия призывает Турцию и другие страны уговорить Армению и Азербайджан начать мирное урегулирование конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах. Об этом 29 сентября во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Также он отметил, что Москва настаивает на прекращении боевых действий, однако заявления некоторых государств о поддержке Баку или Еревана только "подливают масла в огонь".

"Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса", - цитирует агентство ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара готова оказывать военную и политическую поддержку азербайджанской стороне.

Напоминаем, что Россия требует от сторон конфликта в Карабахе прекратить боевые действия и перейти к политическому разрешению ситуации.

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