Названо условие введения в РФ ограничений из-за COVID-19

Татьяна Руженцова сообщила, что если запас свободных коек сократится до 30% и ниже, тогда властям страны придется ввести меры, ограничивающие контакты россиян.

Глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что на данный момент в России ситуация с распространением инфекции COVID-19 контролируется. Однако она добавила, что если в стране количество заболевших сильно увеличится, тогда на российской территории могут ввести новый режим ограничительных мер, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить в столице школьные каникулы. Таким образом, учащиеся будут отдыхать с 5 по 18 октября.