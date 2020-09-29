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Россиянам сократили зарплаты из-за коронавируса

29.09.2020 13:53
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Россиянам сократили зарплаты из-за коронавируса

Около трети российских компаний прибегли к сокращению выплат сотрудникам.

Согласно данным исследования банка "Открытие", в котором специалисты выявили стратегии ведения малого бизнеса в период, когда были ослаблены карантинные меры после коронавируса, 35% компаний вынуждены были пойти на сокращение зарплат сотрудникам из-за коронавируса. При этом около четверти компаний сообщили о сокращении штата, а 7% опрошенных заявили, что их организации не предпринимали никаких действий для снижения затрат в условиях кризиса. Также эксперты выяснили, что основными мерами по сокращению затрат стали перевод сотрудников на удаленку и сокращение расходов на рекламу, пишет ТАСС.

А в Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса, который выращивает экологически чистые овощи и зелень в самых суровых климатических условиях на планете, при внешней температуре ниже 40-50°С.

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