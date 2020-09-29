В России вырастут выплаты на детей из малообеспеченных семей

Речь идет о детях от 3 до 7 лет.

В Министерстве труда приняли решение повысить пособия выплачиваемые на детей от 3 до 7 лет. Так, согласно информации представителя министерства, сумма ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет будет увеличена до регионального прожиточного минимума в том случае, если средний доход на одного члена семьи, при выплате установленного в настоящее время пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка, не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума. Пособия будут повышены начиная со следующего года. При этом в ведомстве подсчитали, что в 2021 году потребуется выделить дополнительные 95 млрд рублей на реализацию данной инициативы, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Банк России продлил переход выплат пенсий и пособий на карты МИР до конца текущего года.