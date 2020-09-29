Госдума перейдет на удаленный режим работы

На дистанционный режим работы перейдет часть структур нижней палаты Думы.

Часть структур Государственной думы России перейдет на дистанционную форму работы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он просил депутатов рассмотреть, какие мероприятия, могут быть переведены в режимы видеоконференций. Также Володин обратился к главам Комитетов Думы и лидерам фракций с просьбой сократить количество посетителей, которые смогут посещать Думу только после согласования с ними, пишет РИА Новости.

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