Пенсии и пособия продолжат выплачивать на все банковские карты

Срок перехода на карты МИР продлен до конца года.

В Банке России приняли решение продлить переход на выплаты пенсий и пособий на детей на карты МИР. Об этом рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам такое решение регулятор принял из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Ведь многим пенсионерам рекомендовано не покидать своих домов, следовательно забрать карты МИР из выпустивших их банков они не смогут. Известно, что срок перехода на выплаты пособий и пенсий на карты МИР продлен до конца текущего года, пишут Вести.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 октября текущего года выплата пенсий и пособий на детей будет производиться только на карты МИР.