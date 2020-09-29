За сутки в России обнаружено 8232 новых случая инфицирования COVID-19

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 1167805 человек.

За минувшие сутки на территории России медики обнаружили 8232 новых случая заражения коронавирусом. Из них в Москве отмечено 2300 случае инфицирования, в Подмосковье выявлено 209 зараженных, а в Санкт-Петербурге обнаружен 251 инфицированный COVID-19.

При этом общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России достигло 1167805, выздоровело 952399 человек, скончалось 20545.

Как ранее сообщал Капитал страны, мэр Москвы Сергей Собянин отправил всех московских школьников на двухнедельные каникулы.