Эксперт спрогнозировал пик заражения COVID-19 в России

Развитие ситуации с коронавирусом может пойти по трем сценариям.

Специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о том, как в России может развиваться ситуация с коронавирусом. По его словам, может быть три сценариях развития событий. При самом лучшем из них пик заболеваемости коронавирусом наступит через две-три недели, после чего будет наблюдаться спад количества зараженных. При худшем сценарии Россия достигнет пика заражения COVID-19 только к середине ноября, пишет РИА Новости.

При этом эксперт отметил бесполезность введения новых ограничительных мер, эффект от которых будет наблюдаться только при соблюдении ограничений 80% граждан страны. А этого, по мнению Тавадяна, добиться очень сложно.

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу.